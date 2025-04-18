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Kayseri'de korkutan anlar! Polis 3 saatte ikna etti

Kayseri'de havaya tüfekle ateş açıp kendisini eve kilitleyen kişi, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

AA18 Nisan 2025 Cuma 07:21 - Güncelleme:
Kayseri'de korkutan anlar! Polis 3 saatte ikna etti
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Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Meriç Sokak'ta, bir kişinin havaya tüfekle ateş ettiği ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibi, 3 katlı apartmanın birinci katındaki daireye çıkarak N.D'ye (55) kapıyı açması için uyarıda bulundu.

Şüphelinin kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat sonra polis ekiplerince ikna edilen N.D. kapıyı açtıktan sonra gözaltına alındı.

N.D'nin Almanya'da yaşadığı ve tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

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