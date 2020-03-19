İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5241
  • EURO
    7,0242
  • ALTIN
    311.744
  • BIST100
    85195.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
Güncel

Kayseri'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyadaki provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Mart 2020 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:35
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart Çarşamba günü "Türkiye’de ilk virüs vakası" başlığıyla paylaşımda bulunan, 38 plaka kodlu ambulansın fotoğrafını kullanan ve koronavirüsle ilgili çeşitli paylaşımlar yapan sosyal medyadaki bir grubu takibe aldı.

Paylaşımların yapıldığı sosyal medya grubunun yöneticisi olduğu tespit edilen M.Ü. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Üsküdar'da dehşet anları

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu
F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.