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Kayseri'de çinko ve kurşun çıkarılan madendeki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Develi ilçesi Havadan Mahallesi'nde, özel şirkete ait çinko ve kurşun madeninde, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

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İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üç katlı madenin birinci katındaki göçükte enkaz altında kalan maden işçisi Metin Çelik, iş makineleri ve ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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