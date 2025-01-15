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Kayseri'de organize suç örgütü çökertildi

Kayseri'de E.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-6” operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

İHA15 Ocak 2025 Çarşamba 08:01 - Güncelleme:
Kayseri'de organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de E.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-6" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını E.Ç.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 19 şüpheli yakalanırken şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı. Ayrıca operasyonlar sonucu 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi.

  • Kayseri
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