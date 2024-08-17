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Kayseri'de otomobil devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Araçtakilerin Erzurum'dan Konya'ya yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 07:06 - Güncelleme:
Kayseri'de otomobil devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti
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S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. hayatını kaybetti, sürücü S.D. ile Z.A. ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi, incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Araçtakilerin Erzurum'dan Konya'ya yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

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