Kayseri'de otomobilin yakıt deposunda 19 kilogram esrar bulundu
Kayseri'de otomobilin yakıt deposunda 19 kilogram esrar ele geçirildi.
- AA
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Kalkancık Mahallesindeki kontrol noktasında bir aracı durdurdu.
"Çıtır" isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilin yakıt deposunda poşetlere sarılı 19 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü N.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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