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Kayseri'de peribacası benzeri doğal oluşumların üzerindeki yazılar temizlendi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, peribacalarına benzeyen doğal oluşumların üzerinde sprey boyayla yazılmış yazılar temizlendi.

AA19 Haziran 2021 Cumartesi 15:54 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:54
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, doğal oluşumların üzerindeki yazıların temizlenmesi için "mikro kumlama tekniği" uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeşilhisar İlçesi Araplı Mahallesi'nde bulunan peribacası benzeri oluşumlara sprey boyarlarla yazılan yazılar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi koordinesinde, Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanları tarafından temizlenmiştir." ifadesi aktarıldı.

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