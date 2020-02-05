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Kayseri'de saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 900 lira ceza

Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye 8 bin 900 lira ceza verildi.

AA05.02.2020  14:16 - Güncelleme: 05.02.2020  14:16

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda yaptıkları koruma denetimleri sırasında yasa dışı avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Avcıların ağ ve kafes kullanarak yakaladığı saka kuşları ile 3 kafes ve ağa el konuldu.

Kuşlar doğaya bırakıldı. Kaçak avcılara toplam 8 bin 900 lira ceza kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatının korunması için çalışmalarını hassasiyetle yürüttüğü belirtildi.

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