Kayseri'de şiddetli rüzgar hasara yol açtı

AA 06.02.2020 12:51 - Güncelleme: 06.02.2020 12:51

Kentte saatteki hızı yaklaşık 100 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu ve park halindeki araçlar hasar gördü. Kocasinan ilçesindeki Uğurevler Camisi'nin de çatısı uçtu.

Fırtınada aracı zarar gören Mehmet Yıldırım, Talas Mevlana Mahallesi'ne dün akşam misafirliğe geldiği binanın çatısının uçtuğunu ve otomobiline zarar verdiğini söyledi.

Yıldırım, çatının büyük bir gürültüyle uçtuğunu belirterek, "Yıldırım düştü zannettim. Aşağı inip baktığımda aracımın üzerine çatı ve duvar parçalarının düştüğünü gördüm. Aracımın kaskosu olmadığı için zararımın giderilmeyeceğini söylüyorlar. Devletimizden araçlarımızdaki zararın karşılanmasını rica ediyorum." diye konuştu.

Emin Coşar da dün akşam Talas'ta fırtınanın etkili olduğunu belirterek, "Dışarıdan çok ses geliyordu. Aşağı inip baktığımızda çatıdan düşen parçaların otomobilime hasar verdiğini gördüm. Çok şükür kaskomuz var ama kaskosu olmayan komşularımız varmış. Kötü ve üzücü bir olaydı." dedi.

Murat Bilecan ise fırtınadan dolayı aracına duvar parçası isabet ettiğini ama hasarın fazla olmadığını ifade ederek, "Bazı komşularımızın araçları düşen parçalardan dolayı pert durumda. Benim aracım kaskolu ama araçları kaskosuz olan komşularımız mağdur durumdalar. Onların da mağduriyetleri giderilirse sevinirim." şeklinde konuştu.

Öte yandan bazı vatandaşlar hasarlı araçlarını çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken, belediye ekipleri de uçan çatıların parçalarını temizleme çalışması yaptı.

- İTFAİYE EKİPLERİ 145 OLAYA MÜDAHALE ETTİ



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'ı ziyaret ederek, kentte dün geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen zarara ilişkin bilgi aldı.

Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi aşan fırtına dolayısıyla hasar oluşan bölgelere itfaiye ekiplerinin anında ulaştığını belirten Büyükkılıç, gece boyunca fedakarca görev yapan itfaiye ekiplerinin çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi 145 olaya müdahale ettiğini vurguladı.

Fırtına konusunda "turuncu alarm" verildiğini hatırlatan Büyükkılıç, "Özellikle TOKİ, Talas ve Germir bölgeleri ile Develi ve Pınarbaşı ilçelerimizde fırtına etkili oldu. Çok şükür cana gelen bir şey yok. Tedbir açısından üzerimize düşeni yapacağız ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İtfaiye ekiplerimizle gurur duyuyoruz. İtfaiyemiz bizim yüz akımız. Çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyoruz." diye konuştu.