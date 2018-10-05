Kayseri'de silahla vurulan itfaiye eri hayatını kaybetti
Kayseri'de çıkan kavgada silahla vurulan itfaiye eri hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde 32 yaşındaki itfaiye eri Şenol A. ile 33 yaşındaki Mutlu A. arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Mutlu A. bıçaklanarak yaralanırken, Şenol A. ise silahla vurularak ağır yaralandı.
Ağır yaralanan Şenol A. hayatını kaybederken, bıçakla yaralanan Mutlu A. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.