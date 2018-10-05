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Kayseri'de silahla vurulan itfaiye eri hayatını kaybetti

Kayseri'de çıkan kavgada silahla vurulan itfaiye eri hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde 32 yaşındaki itfaiye eri Şenol A. ile 33 yaşındaki Mutlu A. arasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada Mutlu A. bıçaklanarak yaralanırken, Şenol A. ise silahla vurularak ağır yaralandı.
 
Ağır yaralanan Şenol A. hayatını kaybederken, bıçakla yaralanan Mutlu A. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

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