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Güncel

Kayseri'de silahlı, bıçaklı, sopalı kavgada 1 kişi ölmüştü! 5 zanlı tutuklandıölmüştü! 5 zanlı tutuklandı

Kayseri'de yabancı uyruklu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 09:55 - Güncelleme:
Kayseri'de silahlı, bıçaklı, sopalı kavgada 1 kişi ölmüştü! 5 zanlı tutuklandıölmüştü! 5 zanlı tutuklandı
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Merkez Melikgazi ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda önceki gün yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada A.E'nin ölümü ve M.E'nin yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

5 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. (20), M.H. (25), A.S. (23), F.S. (22) ve M.S. (15) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'deki bir akaryakıt istasyonunda 4 Temmuz'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada A.E. ve M.E. tabanca ve bıçakla yaralanmış, A.E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

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