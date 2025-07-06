Merkez Melikgazi ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda önceki gün yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada A.E'nin ölümü ve M.E'nin yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. (20), M.H. (25), A.S. (23), F.S. (22) ve M.S. (15) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'deki bir akaryakıt istasyonunda 4 Temmuz'da Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada A.E. ve M.E. tabanca ve bıçakla yaralanmış, A.E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.