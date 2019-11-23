16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi eserler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışması kapsamında Kocasinan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, insan kafası figürü, cam sürahi, iki su testisi, cam vazo, 20 sikke, insan ve beşik figürlü heykel ele geçirildi.

Operasyonda Ahmet T, Hüseyin T, Akif T. ve Ziya T. yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Müze Müdürlüğünde incelenen eserlerin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Defacto

Defacto

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

BAMF Başkanı Sommer: Türkiye güvenilir bir partner

Rusya ile 10. kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 10. kara devriyesi tamamlandı

YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi

YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi

Çin yeni bir çift navigasyon uydusunu yörüngesine gönderdi

Çin yeni bir çift navigasyon uydusunu yörüngesine gönderdi

'70 milyon bana çıktı' dedi, mahkemeye başvurdu

'70 milyon bana çıktı' dedi, mahkemeye başvurdu

Nesli tehdit altında... Antalya'da görüntülendi

Nesli tehdit altında... Antalya'da görüntülendi

Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü

Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü
 

POPÜLER HABERLER

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

221 yıldır kazılıyor! Dibine kimse ulaşamadı...

Bu müze farklı... 13. yüzyıldan kalma olanlar bile var!

Bu müze farklı... 13. yüzyıldan kalma olanlar bile var!

Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı

Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA