Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Selçuklu, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda, S.K, İ.K. ve R.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Zanlıların üzerinde Selçuklu, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait 8 sikke, 3 haç, 3 yüzük ve tarihi eser niteliği taşıyan 7 obje bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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