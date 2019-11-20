20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7122
  • 6,3235
  • 270.123
  • 107606
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'de ''tehlikeli ırk'' kategorisindeki 9 köpek alıkonuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri'de 'tehlikeli ırk' kategorisine giren 9 köpeği yasa dışı sahiplendiği belirlenen kişilere ceza uygulandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri, "tehlikeli ırktan köpek beslendiği" ihbarı üzerine güvenlik güçleriyle birlikte ortak çalışma yaptı. İhbara konu yerde tehlikeli ırktan 9 köpeğin beslendiği belirlendi.

Cinsleri Pitbull Terrier, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fla Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanların sahiplenilmesinin yasak olması sebebiyle köpekleri besleyen kişilere ilgili kanun gereği 70 bin 218 lira idari para cezası verildi ve köpekler alıkonuldu.

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kaybolan astsubaydan acı haber

Kaybolan astsubaydan acı haber

KKTC bayrağını yakmışlardı... Kimlikleri tespit edildi

KKTC bayrağını yakmışlardı... Kimlikleri tespit edildi

'Suriyelilerin yüzde 62’si Türkiye’yi bölgede istiyor'

'Suriyelilerin yüzde 62’si Türkiye’yi bölgede istiyor'

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Duygulandıran anlar: Araçların önüne geçip yerden aldı

Duygulandıran anlar: Araçların önüne geçip yerden aldı

Evlatlık gittikleri İzlanda'da 30 yıl sonra gerçeği öğrendiler: Film gibi buluşma

Evlatlık gittikleri İzlanda'da 30 yıl sonra gerçeği öğrendiler: Film gibi buluşma

Korkunç olay: Avcı köpekleri hamile kadını öldürdü

Korkunç olay: Avcı köpekleri hamile kadını öldürdü

Taş teknelerde çiğneyip, pekmez gibi kaynatıyorlar... Kilosu 40 TL

Taş teknelerde çiğneyip, pekmez gibi kaynatıyorlar... Kilosu 40 TL
 

POPÜLER HABERLER

Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı

Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı

27 yılda 9 bin 500 çeşit üretti... Taleplere yetişemiyor

27 yılda 9 bin 500 çeşit üretti... Taleplere yetişemiyor

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

Türkiye'de başka yok! Kadın eli değdi

Türkiye'de başka yok! Kadın eli değdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA