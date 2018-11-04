Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Küçük Mustafa Mahallesi Altay Sokak'ta meydana gelen trafik kazasıda, 38 GB 142 plakalı otomobil ile 38 BE 443 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 BE 443 plakalı araç yan yattı. Yaralılara ilk olarak çevredeki vatandaşlar yardım ederken, olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
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