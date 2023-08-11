Kayseri'de uyarı levhası olmayan yolda rampadan aşağı uçtu

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6130. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 35 AU 5109 plakalı otomobiliyle ilerleyen sürücü Okan Yolcu, sağa dönerek yoluna devam etmek istedi. Sürücünün iddiasına göre otomobil, herhangi bir uyarı levhası veya kesici duba olmayan ve yolun sonunda bulunan yükleme rampasından aşağı düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Uyarıcı levhalar ve dubalar olmadığı için kaza yaptıklarını ve önlem alınmadığını söyleyen sürücü Yolcu, "Açıkçası çok saçma bir kaza oldu. Yeni Sanayi içerisinde ilerliyordum. Arkamdaki istikametten sağ tarafa döndüm ve yol normal önümden gidiyordu. Bir anda düştük araçla. Ne olduğunu anlamadık ve sonra baktığımızda burada büyük bir duvar altı boşluk, kot farkı olduğunu gördük. Yaklaşık 1 buçuk metre ve baktık ki burası tırcıların yükleme rampasıymış. Esnaflar öyle dedi. Fakat hiçbir uyarı tabelası yok, rampa olduğu ile ilgili hiçbir bilgi yok. Tamamen boş bırakılmış ve önlem alınmamış bir yer ve burada ölümcül bir kaza bile olabilirdi. Çok yavaş gittiğimiz için bizim aracımızda sadece maddi hasar meydana geldi ama çok tehlikeli ve riskli bir bölge. Yetkililer hiçbir önlem almamışlar. Burada bir 'Dur' levhası var, yolu anlatıyor ve dubalar da kotun sağ tarafını gösteriyor. Yani asıl düşme bölgesinde kesinlikle hiçbir önlem alınmamış, hiçbir duba yok ve buraya girerken de hiçbir önlem alınmamış ve tabela konulmamış. Bunlardan dolayı gerçekten yol gibi görünüyor ve buradan biz normal istikametimize giderken bir anda kendimizi burada bulduk ve bu şekilde bir kaza meydana geldi" dedi.