Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, kapısını "koçbaşı" ile açtıkları bir evde, İran uyruklu S.Z. (29), A.R. (34) ve S.A'yı (34) gözaltına aldı.

Operasyonda 70 gram eroin, 3 parça Afyon sakızı ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.