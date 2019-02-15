İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2835
  • 5,9641
  • 223.157
  • 102.129
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.C.K, H.A.Ç, O.S, H.E, R.A, Ö.S.ve A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinde kullanılan aparatlar ile 2 tabanca, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Birlikte yaşadığı kadını rehin alan kişi polisimizi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin alan kişi polisimizi şehit etti

ABD'den açıklama: Endişeliyiz

ABD'den açıklama: Endişeliyiz

"Suriye'de çözüme çok yakınız"

'Suriye'de çözüme çok yakınız'

Terör vekili haddini aştı

Terör vekili haddini aştı

Sular durulmuyor: İYİ Parti ile CHP ittifakı koptu

Sular durulmuyor: İYİ Parti ile CHP ittifakı koptu

Bin FETÖ'cü polisin hatalı cevabı skandalı ortaya çıkardı

Bin FETÖ'cü polisin hatalı cevabı skandalı ortaya çıkardı

Yahudi asıllı şarkıcı Macias protesto edildi

Yahudi asıllı şarkıcı Macias protesto edildi

AK Parti’den tam saha pres 

AK Parti’den tam saha pres 
 

POPÜLER HABERLER

NASA´nın Mars´taki uzay aracı 'öldü'

NASA´nın Mars´taki uzay aracı 'öldü'

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

Konteynerden muz yerine bakın ne çıktı

Konteynerden muz yerine bakın ne çıktı

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA