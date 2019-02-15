Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.C.K, H.A.Ç, O.S, H.E, R.A, Ö.S.ve A.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinde kullanılan aparatlar ile 2 tabanca, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.