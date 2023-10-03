İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4994
  • EURO
    28,825
  • ALTIN
    1614.3
  • BIST100
    8502.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve bir patlayıcı ele geçirildi
Güncel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve bir patlayıcı ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA3 Ekim 2023 Salı 15:47 - Güncelleme:
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve bir patlayıcı ele geçirildi
ABONE OL

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik 67 ekip ve 234 personelin katılımıyla 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 kilo 795 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilo 72 gram esrar, 99 gram eroin, 100 gram kokain, 49 kök Hint keneviri, 47 bin 103 uyuşturucu hap, 38 tüfek ve tabanca, 249 fişek, 34 hassas terazi ve bir patlayıcı mühimmat ele geçirildi, 24 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari bir zanlıyı yakalamak için de çalışmalar sürüyor.

Öte yandan uyuşturucuyla mücadele kapsamında 107 kişiye yasal işlem yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.