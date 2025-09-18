Kayseri'de uyuşturucuya karşı kapsamlı seferberlik: Kayseri Modeli

Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında kolluk kuvvetlerimiz, şehrin dört bir yanında etkin çalışmalar yürütüyor. Emniyet ve jandarma ekipleri, gençleri ve toplumu zehir tacirlerinden korumak için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla çok sayıda şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddelere de el konuldu. Güvenlik güçleri, sadece operasyonlarla değil, aynı zamanda önleyici faaliyetlerle de sahada aktif rol alıyor.

Öte yandan, Kayseri'nin güvenliği, şehir genelinde kurulan güvenlik kameralarıyla anbean takip ediliyor. Kentin her noktasını gözetleyen kamera sistemi sayesinde şüpheli durumlara hızlıca müdahale edilirken, suç ve suçlulara karşı etkin bir caydırıcılık sağlanıyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, emniyet birimlerinin 2024 ve 2025'in ilk aylarında 39 kilo uyuşturucu madde ve 40 bin hap ele geçirdiğini ifade ederek, düzenlenen operasyonların yalnızca tutuklama ile sonuçlanmadığı takdirde etkisinin olmayacağını belirtti. Yapılan operasyonların yüzde 34'ü tutuklama ile sonuçlandı. Bu oldukça önemli bir oran. diye konuştu.

KAYSERİ'DE 60 ERVA SPOR OKULU İLE 16 BİN LİSANSLI SPORCUYA ULAŞILDI

Kayseri'de gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla başlatılan "Her Mahalleye Bir Spor Okulu" projesi, kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı.

Bu kapsamda açılan 60 ERVA Spor Okulu, bugün itibarıyla 16 bin lisanslı sporcuyu bünyesinde barındırıyor. Futboldan basketbola, voleyboldan güreşe kadar birçok branşta faaliyet gösteren okullar, gençlerin hem sporla iç içe olmasını sağlıyor hem de onları kötü alışkanlıklardan korumada önemli bir görev üstleniyor.

Kayseri Valiliği öncülüğünde yürütülen proje, uyuşturucuyla mücadelede de güçlü bir kalkan olarak görülüyor. Sporun disiplin, özgüven ve dayanışma gibi değerleri gençlere aşılaması sayesinde, ERVA Spor Okulları kısa sürede toplumun her kesiminden ilgi görmeye başladı.

Vali Çiçek, projenin sadece bir spor yatırımı değil, aynı zamanda geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğuna dikkat çekerek, Kayseri'deki her gencin sporla buluşması için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

KAYSERİ'DE YEŞİL UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE YENİ REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILDI

Kayseri'de uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Kayserili hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan ve 280 milyon TL'ye mal olan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi.

Merkezde şu anda 78 danışan tedavi görmekte. Modern tıbbi cihazlar ve uzman kadrosuyla hizmet vermeye başlayan merkez, bağımlı bireylerin yeniden topluma kazandırılmasını hedeflemektedir.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, merkezin yalnızca tedavi hizmeti sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda danışanların sosyal, psikolojik ve mesleki destek alabilecekleri kapsamlı bir iyileşme programı uygulayacağını belirtti.