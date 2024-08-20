İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8864
  • EURO
    37,6752
  • ALTIN
    2748.77
  • BIST100
    9978.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kayseri'de yangınlar söndürüldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

AA20 Ağustos 2024 Salı 17:23 - Güncelleme:
Kayseri'de yangınlar söndürüldü
ABONE OL

Eğribucak ve Esentepe mahallelerindeki otluk alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede etrafa yayılan alevlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Polis ekipleri ile çevrede evleri bulunan vatandaşlar da bahçelerini suladıkları hortumlarla ekiplere destek oldu.

Alevler nedeniyle bazı evlerin bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.

Yangınlar, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, 2 bölgede de soğutma çalışması sürüyor.

  • yangın söndürme
  • Kayseri otluk yangını
  • Melikgazi yangın müdahale

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.