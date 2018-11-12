Kayseri'de yemekten sonra rahatsızlanan 116 göçmen hastaneye kaldırıldı
Kayseriİ'nin merkez Kocasinan ilçesinde, geri gönderme merkezinde bulunan 116 göçmen, yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- DHA
Merkez Kocasinan ilçesi Gömeç geri gönderme merkezinde meydana gelen olayda, Afganistan, Pakistan ve Iraklı göçmenler, öğle yemeğinde yedikleri domates çorbası, hazır köfte, makarna ve çikolatalı keki yedikten bir müddet sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine 116 göçmen, olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen göçmenler taburcu edildikten sonra tekrar geri gönderme merkezine götürüldü.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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