İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1721
  • EURO
    48,1026
  • ALTIN
    4680.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kayseri'deki fabrika yangını kontrol altında

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Kayseri'deki fabrika yangını kontrol altında
ABONE OL

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında yaklaşık 15 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek verdi.

Fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda uzun süre devam eden yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.