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Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilmiş farklı rütbelerden 5 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İ.E.E, H.İ.Y, Y.Y, Y.C. ve R.D. adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen farklı rütbelerden 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, önceki gün düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalanmıştı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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