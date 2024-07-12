''Kayseri'deki olaylardan sonra Türk polisi Suriyelilere saldırdı'' iddiası hakkında açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Kayseri'deki olaylardan sonra Türk polisi Suriyeli sığınmacılara saldırdı" iddiası doğru değildir." denildi.

DMM'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"İddiaya konu görüntülerin, 31 Mart 2024'te Mahalli İdareler seçiminin ardından yaşanan bir olay sırasında kaydedildiği ve Suriyeli sığınmacılarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu olayda, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki muhtarların mazbata teslimi nedeniyle kavga ettiği ve polisin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği belirlenmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.İddiaya konu görüntülerin, 31 Mart 2024'te Mahalli İdareler seçiminin ardından yaşanan bir olay sırasında kaydedildiği ve Suriyeli sığınmacılarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.



Bahse konu olayda, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki muhtarların mazbata teslimi nedeniyle kavga ettiği ve polisin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği belirlenmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."