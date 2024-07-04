İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2024 Perşembe / 28 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5466
  • EURO
    35,3479
  • ALTIN
    2466.56
  • BIST100
    10872.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kayseri'deki olaylarla ilgili 10 tutuklama

İstanbul'da, Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımda bulundukları belirlenen ve izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
Kayseri'deki olaylarla ilgili 10 tutuklama
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheliye işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 1'inin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Çalışmaların devamında, il genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı, 2'sine adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 3'ünün ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

  • istanbul olayları
  • provokatif paylaşım
  • izinsiz gösteri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.