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Güncel

Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriye uyruklu bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken 67 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 13:17 - Güncelleme:
Kayseri'deki olaylarla ilgili 67 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Kayseri'de dün akşam yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şunları kaydetti;

"Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz."

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