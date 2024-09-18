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Güncel

Kayseri'deki yangın 17 saatte tamamen söndürüldü

Kayseri'de yatak keçesi üreten bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 17 saatlik çalışması söndürüldü.

IHA18 Eylül 2024 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Kayseri'deki yangın 17 saatte tamamen söndürüldü
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Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde bulunan Felteks isimli yatak keçesi üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan yolları trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Yangını söndürmek için fabrikaya sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 13 araç ve 52 personel, Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğünden 11 araç 41 personel olmak üzere toplamda 24 araç ve 93 itfaiye eri yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttü.

17 SAATTE TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikanın küle döndüğü yangın, ekiplerin 17 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemenin ardından belli olacak.

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