Kayyum atanan Aynes'in devir işlemleri tamamlandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması dahilinde 6 yıl önce kayyum atanan Denizli merkezli Aynes Gıda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 667 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı. Yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve her gün yaklaşık 20 bin çiftçinin süt sattığı Aynes Gıda, iflastan kurtarıldıktan sonra çıkarılan ihalede satılamadı. Son olarak 8 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen ihaleyle satış süreci başlatılan Aynes Gıda'nın, kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamalarının ardından Rekabet Kurulu'nun da olumlu görüş vermesiyle en yüksek teklifi veren Tarım Kredi'ye satışına onay verildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Aynes Gıda'yı, KDV dahil 926 milyon 89 bin TL tutarındaki satış bedelini tahsil ederek Tarım Kredi Kooperatifi'ne devretti. Devrin ardından Tarım Kredi Kooperatifi, fabrikanın yeni ismini açıkladı. Kooperatifin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Aynes Gıda, 1 Kasım 2022 tarihi itibari ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği iştiraki olarak paydaşlarına tarladan sofraya değer oluşturarak, Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. ismi altında faaliyetlerini büyüyerek devam ettirecektir. Ülkemize sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.