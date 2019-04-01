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Kayyum atanan belediyelerde AK Parti'nin başarısı

AK Parti'nin adayları, kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.

  • AA
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Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayları, olanaklarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı belirlenen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerden Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını kazandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığı tespit edilen ve bu nedenle kayyum atanan belediyelerin bulunduğu illerde HDP'nin oylarında büyük düşüş yaşandı.

AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kayyum atanan 73 il ve ilçe belediyesinin yüzde 33'üne tekabül eden 24 belediye başkanlığını aldı.

AK Parti'nin HDP'den aldığı belediyeler arasında Ağrı, Bitlis ve Şırnak da bulunuyor.

Öte yandan kayyum atanan belediyeler arasında bulunan Tunceli'yi TKP, Ağrı'nın Tutak ilçesini BBP, Batman'ın Beşiri ilçesi ile Iğdır'ın Tuzluca ve Bitlis'in Hizan ilçesinde seçimleri ise Saadet Partisi kazandı.

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