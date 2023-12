Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi. Kararın detaylarına ulaşıldı. Kararda, gelirin suç faaliyeti kapsamında elde edildiği ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi durumunda el koyma ve kayyum atama kararı verildiği, suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlendiğine yönelik kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle de kayyum kararının alındığı aktarıldı.

Lüks yaşantılarını sosyal medya hesabında sergileyip örgütlü şekilde kara para aklama suçundan şüpheli olan fenomenlere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Engin Polat ve eşi Dilan Polat ile 'şampiyonlar ligi' olarak paylaştığı 12 fenomenin de arasında bulunduğu soruşturma sürerken doktor Tayyar Öz ve fenomen eşi Özlem Öz çifti hakkında da ayrıca bir soruşturma yürütülüyor.

KAYYUM ATANMASI KARARI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan haklarında soruşturma yürütülen Öz çiftinin şirketlerine kayyum atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talep ettiği, Sulh Ceza Hakimliği'nin kayyum atama gerekçesine ulaşıldı.

"AKLAMA SUÇLARINDA KUVVETLİ ŞÜPHE MAL VARLIKLARINA EL KOYDURUR"

Sabah'ın haberine göre, Hakimlik, çifte ait Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ., Özlem Öz Sağlık ve Güzellik LTD. ŞTİ. ve Tasf. Halinde Enila Tekstil Ürünleri ve Kozmetik TİC. LTD. ŞTİ. şirketlerine kayyum atadı. Kararda, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince "aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde malvarlığı değerlerine el konulabileceği" maddesi gereği önce mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

"GELİR SUÇTAN KAYNAKLIYSA, ÖRGÜT VARSA KAYYUM ATANIR"

Kararda ayrıca ilgili kanun maddeleri gereğince, suçun işlendiğine ve gelirin bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunun oluştuğu durumlarda şirketlere kayyum atanacağı kaydedildi.

"ŞİRKET FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENDİĞİ ŞÜPHESİ"

El koyma kararı verilen şirketlere "suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir" maddesi gereği kayyum atandığı belirtildi.

Atanan kayyumla ilgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı'nın görevlendirilmesi kararı verildi.