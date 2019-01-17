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Kayyum yaptı, terör yandaşları yıktı

Diyarbakır'da bölge halkının gönlünü kazanan hizmetler terör yandaşlarını rahatsız etti.

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir parkta kayyum belediye tarafından yapılan kamelya ve çocuk parkı terör yandaşlarının hedefi oldu. Kamelyayı yıkan, çocuk parkına zarar veren terör yandaşlarının bulunması için çalışma başlatan polis güvenlik kameralarının taranmasına başladı.

Diyarbakır'ın çehresi kayyum ataması ile değişti

1 Kasım 2016’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyum Cumali Atilla ile terör örgütüne aktarılan kaynaklar bölge halkına hizmete dönüştü.
 
Özellikle yol yapımı konusunda yeni bir devir başlatan kayyum döneminde yapılan çalışmaları sayesinde yolu bulunmayan köy ve mezra kalmadı.
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, "2017 yılında kent merkezimizde 600 bin ton sıcak asfalt, 500 bin metrekareye yakın kaldırım parke taşı, 42 kilometre aydınlatma çalışmaları ile beraber peyzaj çalışmaları da yapıldı. Bu çalışmalar önceki yıllarda, her bir yıl için en azından 4-5 kat fazla olduğu anlamına geliyor" bilgisini vermişti

 

 
 

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