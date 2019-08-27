30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8214
  • 6,4634
  • 286.037
  • 96663.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Kayyumdan hediye' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt

Kayyumdan hediye iddiasına Bakan Soylu yanıt verdi. Bakan Soylu, 'Böyle bir hediyeyi ben de arıyorum, neymiş' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayyumdan hediye iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Bakan Soylu, "Böyle bir hediyeyi ben de arıyorum, neymiş" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"Kayyumların bakanlara hediye verdiği iddiasını özel teftiş ettiriyorum

Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Ne devlet adamlarına böyle bir şey yapılır, ne de devlet adamları böyle bir şeyi kabul eder. Uydurulmuş, icat edilmiş işler.

Mardin Belediyesi'ne hiç gitmedim. Bunların hepsi Sayıştay, teftiş ve mali denetimlerden geçmektedir, devlet denetimi böyle bir şeye imkan vermez.

Bakırcıya gider bakıra bakarım, ayakkabıcıya gider ayakkabıya bakarım. Herhalde çok acıttık, onun için başka yoldan saldırıyorlar.

Saldırılar tutmaz, ehemmiyeti yok.

Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. 26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır."

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı

'Kayyumdan hediye' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt

'Kayyumdan hediye' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt

İstanbul Finans Merkezi için tarih belli oldu

İstanbul Finans Merkezi için tarih belli oldu

Hafter'in komutanından BAE itirafı

Hafter'in komutanından BAE itirafı

Reuters iddia etti: Terör örgütü PKK/YPG çekiliyor mu?

Reuters iddia etti: Terör örgütü PKK/YPG çekiliyor mu?

İhracatından 12 milyon dolar gelir! Dünyadan ilgi giderek artıyor

İhracatından 12 milyon dolar gelir! Dünyadan ilgi giderek artıyor

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

'ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil'

'ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil'
 

POPÜLER HABERLER

Satırlı trafik magandası dehşeti

Satırlı trafik magandası dehşeti

Başkan Erdoğan Ahlat'ta...

Başkan Erdoğan Ahlat'ta...

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

İşte bamya tohumunun mucizevi faydaları...

İşte bamya tohumunun mucizevi faydaları...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA