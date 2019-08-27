'Kayyumdan hediye' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt

Kayyumdan hediye iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Bakan Soylu, "Böyle bir hediyeyi ben de arıyorum, neymiş" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"Kayyumların bakanlara hediye verdiği iddiasını özel teftiş ettiriyorum

Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Ne devlet adamlarına böyle bir şey yapılır, ne de devlet adamları böyle bir şeyi kabul eder. Uydurulmuş, icat edilmiş işler.

Mardin Belediyesi'ne hiç gitmedim. Bunların hepsi Sayıştay, teftiş ve mali denetimlerden geçmektedir, devlet denetimi böyle bir şeye imkan vermez.

Bakırcıya gider bakıra bakarım, ayakkabıcıya gider ayakkabıya bakarım. Herhalde çok acıttık, onun için başka yoldan saldırıyorlar.

Saldırılar tutmaz, ehemmiyeti yok.

Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. 26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır."