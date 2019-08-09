Kayyumlara daha üst görevlendirme

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararnameyle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden tayine tabi olanlar daha üst görevlerde değerlendirildi. Kararnameye göre İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirildi, 13 kaymakam ve 4 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 29 mülki idare amiri ise yapılan değerlendirmeler neticesinde mülkiye müfettişliğine atandı. Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

VALİ YARDIMCILARI 315’E İNDİ

Kararname ile geçen dönemde de uygulanmasına gayret edilen atamalar ile vali yardımcıları kaymakamlık görevine getirilerek bu kapsamda 616 olan vali yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315’e indirildi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirildi. Bu kaymakamlar belirlenirken tecrübeli ve başarılı olanlar arasından seçim yapıldı.