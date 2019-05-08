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Kayyumlardan HDP’nin borç yalanlarına afişli yanıt

Diyarbakır ve Van’da HDP’nin başlattığı karalama kampanyasına kayyumlar afişle yanıt verdi.

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HDP'li Belediye başkanlarının göreve gelir gelmez belediyenin borçlarının yer aldığı afişleri asarak yaptığı karalama kampanyasına, kayyumlar da aynı yöntemle yanıt verdi.
 
GERÇEK YALANLA KAPATILAMAZ
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, valilik binasına ve kentin önemli noktalarına kayyum döneminde yapılan hizmetler ve harcamaların yazılı olduğu afişler astırdı. Afişte, Van Büyükşehir Belediyesi'nin HDP'den 1 milyar 121,5 milyon TL borç ile devralındığı, bir yandan 712.3 milyon lira yatırım yapıldığı bir yandan borcun 23,5 milyon lira azaltıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Kendi dönemlerinde hiçbir hizmet yapmaksızın ortaya çıkardıkları borçları, rakamları pankartla çarpıtarak, eğerek bükerek, kamuoyunu yanlış bilgilendirme yaparak, hizmetleri ve gerçekleri yalanlarla kapatamazlar" denildi. Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur Belediyesi'nin afişli karalama kampanyasına Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi yanıt verdi. İlçesinin değişik noktalarına asılan afişlerde kayyum döneminde yapılan hizmetler anlatıldı. Yapılan bazı hizmetlere ait fotoğraflara yer verilen afişte, "132 milyon 308 bin 74 TL borç ile devraldık, 82 milyon 634 bin 144 TL'liler iş yaptık" denildi. HDP'li Yenişehir Belediyesi'nin de benzer karalamalarına daha önce kayyum olarak görev yapan Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal yanıt verdi ve vatandaşları bilgilendirdi.
 
(Sabah)

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