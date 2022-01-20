Kaza ihbarına giden ekipler cesetle karşılaştı!

DHA 20 Ocak 2022 Perşembe 15:54 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:54

Olay, sabah saatlerinde Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralamalı trafik kazası olduğu yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 07 LSB 95 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda Fatih Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, mobilya ustası olan Fatih Şahin'in, başının arka kısmından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Otomobilin ilçedeki bir şirketten dün kiralandığı belirlendi. Polis, araç kiralama şirketi çalışanlarının bilgisine başvurdu. İncelemenin ardından Şahin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.