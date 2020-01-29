Kaza kurşunuyla ölen polis gözyaşlarıyla uğurlandı

IHA 29.01.2020 16:03 - Güncelleme: 29.01.2020 16:03

2 arkadaşı ile birlikte İstanbul Üsküdar’daki evinde yaşayan ve önceki akşam evinde başından vurulmuş olarak bulunan 1 yıllık polis memuru Harun Bozdağ (25), memleketi olan Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi&nde son yolculuğuna uğurlandı. Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Harun Bozdağ’ın cenazesi önceki gün akşam saatlerinde Orhangazi’ye getirildi. Harun Bozdağ, Yeniköy Merkez Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip defnedildi.

MESAİ ARKADAŞLARININ OMUZLARINDA TAŞINDI



Harun Bozdağ’ın cenazesine Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Orhangazi Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, siyasî partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Genç polis memurunun na’şı Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından tören kıtasının omuzlarında bir süre taşındı. Daha sonra İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden mesai arkadaşlarının cenazesine gelen polis memurları Harun Bozdağ’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıdı. Harun Bozdağ, Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Necmi ve Asiye Bozdağ çiftinin tek oğulları olan Harun Bozdağ’ın cenazesinde baba Necmi Bozdağ taziyeleri kabul ederken, yakınları göz yaşlarına boğuldu.

ARKADAŞININ TABANCASINDAN ÇIKAN KAZA KURŞUNU İLE ÖLDÜ



Öte yandan 25 yaşındaki Harun Bozdağ’ın ölüm sebebi de belirlendi. Mustafa Yıldız ve C.M. isimli polis arkadaşları ile aynı evde yaşayan Harun Bozdağ’ın olay gecesi ev arkadaşı C.M.’nin silahından çıkan kaza kurşunu ile başından vurulduğu belirlendi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla alakalı tahkikatı sürdürüyor.