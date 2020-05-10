Kaza mı ''liyakat cinayeti'' mi? İBB İtfaiyesi'ndeki ölümler şüphe uyandırdı

Akşam 10 Mayıs 2020 Pazar 19:11 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 19:11

Olayın ve bir süredir devam eden aksaklıkların Ekrem İmamoğlu yönetimiyle birlikte itfaiyedeki liyakate dayalı terfi sisteminin devre dışı kalmasından kaynaklandığı iddiaları var.

LİYAKAT DEVRE DIŞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bir itfaiye eri, onbaşı, çavuş ve başçavuş olduktan sonra amir yardımcısı rütbesini alabiliyordu.

Ancak iddiaya göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak'ın Ekrem İmamoğlu tarafından İtfaiye Daire Başkanlığı'na atanmasından sonra liyakate dayalı terfi sistemi ortadan kaldırıldı.

DAİRE BAŞKANININ İTFAİYE DENEYİMİ YOK

İtfaiye Daire Başkanı 31 Mart seçimlerinde CHP Bayrampaşa belediye başkan adayı olmuştu. Seçimleri kazanamayan … Ekrem İmamoğlu tarafından İBB İtfaiye Daire Başkanı olarak atandı. Göreve gelir gelmez İtfaiye teşkilatında birçok atamalar yaptı ve liyakata uygun olmayan bir süreç başladı. Örneğin bazı itfaiye erleri bazı itfaiye on başıları İtfaiye amir yardımcısı olarak atandı. Bir itfaiye erinin amir yardımcısı olabilmesi için bir silsile var. Söz konusu süreç şöyle işliyor. Bir itfaiye eri; önce itfaiye onbaşısı, itfaiye çavuşu, itfaiye başçavuşu olduktan sonra ancak amir yardımcısı pozisyonuna atanabiliyor. Söz konusu kazalara işte bu liyakata uygun olmayan atamaların yol açtığı belirtiliyor.

İTFAİYE ERLERİ AMİR YAPILDI

Sistemin nasıl devre dışı kaldığı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın imzası ile birimlere gönderilen talimat yazılarına da yansıdı.

İtfaiyedeki çalışma düzenini alt üst eden talimat yazısıyla 4 itfaiye erinin doğrudan amir yardımcısı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

İşte o yazı:

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

Remzi Albayrak, 1964 yılında Eski Yugoslavya’nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye’ye göç etti. Şehit Kamil Balkan İlkokulu’nu, Oğuzhan Ortaokulu’nu, Kuleli Askeri Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nı bitirdi. Albayrak, TSK'nın çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek’teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya’nın Heidelberg şehrinde bulunan 7’nci American Ordusu (LANDCENT)’nda ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Forse Base’de yurtdışı görevleri icra etti. İstanbul Üniversitesi’nde Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam etti. 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi. Evli ve dört çocuk sahibi olan Remzi Albayrak, çok iyi seviyede İngilizce, Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça bilmektedir.

(Akşam)