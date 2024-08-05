Kaza sonrası otomobilinin kırılan parçalarını toplamak isterken canından oldu

Kaza, saat 17.30 sıralarında Konya Beyşehir kara yolu 17'inci kilometresinde meydana geldi. Muhammet Talha Orhan idaresindeki 42 ALN 658 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Maddi hasarlı oluşan kaza sonrası sürücü Muhammet Talha Orhan, kaza yerine çağırdığı çekiciye otomobilinin yüklenmesinin ardından yola savrulan parçaları toplamak istedi. Bu sırada Mahmut İ. yönetimindeki 42 R 1551 plaka otomobil Orhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan Orhan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Orhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü Mahmut İ. ise polis tarafından gözaltına alındı. Muhammet Talha Orhan'ın cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.