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Kaza yapan eşinin elini bir saniye olsun bırakmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrik direğine çarpan otomobilinde sıkışan Arzu Altun (31), itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazayı haber alır almaz gelen eşi Ersin Altun'un elini bir an olsun bırakmayan Arzu Altun, 'Fren tutmadı' dedi.

DHA4 Kasım 2021 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 17:41
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Hacıabdurrahman Sokak'ta meydana geldi. Arzu Altun yönetimindeki 67 ABC 964 plakalı otomobil, yokuş aşağıya seyir halindeyken kontrolden çıktı. Altun, hızlanan aracıyla elektrik direğine çarparak durdu. Araçta sıkışan Altun için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Altun, kısa sürede kaza yerine gelen ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde izledi. Kazayı haber alır almaz gelen Ersin Altun da eşini sakinleştirmeye çalıştı. Frenin tutmadığını söyleyen Arzu Altun, eşinin elini bir an olsun bırakmadı. Arzu Altun, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Altun, özel hastaneye kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.

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