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İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı

Fatih'te, motosikletli trafik polisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı. Çevredekiler, ambulans bekleyen yaralı polis için seferler oldu.

  • DHA
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Kaza, Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte seyir halinde olan 34 LH 0103 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim G., yan yola sapmak için bir anda sağa doğru direksiyon kırdı.
 
Bu sırada aynı yönde sağ şeritten ilerleyen motorize trafik polisi duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru Tolga Tekneli, yere düştü. Kaldırımda sırt üstü yatan yaralı polis memurunun üşümemesi için üzerine battaniye ve mont konuldu. Kazayı duyan meslektaşları da olay yerine koştu.
 
Daha sonra gelen ambulansla polis memuru, Bezmi Alem Valide Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
 

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