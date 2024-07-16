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Kaza yapan otomobilde baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti

Bolu'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Sarıgül ağır yaralanırken, oğlu Mehmet Sarıgül (27) ise hayatını kaybetti.

DHA16 Temmuz 2024 Salı 15:37 - Güncelleme:
Kaza yapan otomobilde baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti
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Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı kaza sabah saatlerinde, Bolu-Mudurnu kara yolunun Gövem köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönünden Mudurnu istikametine giden Hüseyin Sarıgül yönetimindeki 06 NBS 21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hüseyin Sarıgül ile oğlu Mehmet Sarıgül ağır yaralandı. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Sarıgül, hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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