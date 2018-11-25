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Kaza yapan sürücü olayın şokunu atlatmak için araç içinde yattı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, müstakil evin balkonuna çarptı. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan sürücü kazanın şokuyla araç içine yatarak kendine gelmeye çalıştı.

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Kaza, Hasas Mahallesi Nevşehir Yolu Ihlara Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametine seyreden Mehmet Dinç (56) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
 
Hızını alamayan otomobil bir süre şarampolde gittikten sonra yol kenarında bulunan müstakil evin balkonuna çarparak durabildi.
 
Hava yastıkları açılan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Her ihtimale karşı olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi.
 
 Polis ekipleri kazayla ilgili araştırma başlattı.

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