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Kaza yapıp ters şeride uçtu, yarış pisti yapılmasını istedi

E-5 Büyükçekmece'de kaza yaparak karşı şeride uçan araç sürücüsü şoka girdi. Kazanın ardından yarış yapanların kendine çarptığını iddia eden sürücü, “yarış pisti yapılsın” dedi.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 12:09 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:09

Kaza, E-5 Büyükçekmece Güzelce mevki’i Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 41 ADU 936 plakalı araç sürücüsü Gurur Şahbaz, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeydi. Şahbaz’ın arkasında gelen iki araç yarış halindeyken aracına çarptı. Aracıyla karşı şeride geçip takla atan Şahbaz, 34 BPL 600 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza da sürücü hafif yaralanırken E-5 trafiği bir süre Edirne istikametine durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili rapor tutarken, sürücülere yapılan testte alkollü olmadıkları görüldü.

“BU ÜLKEDEKİ İNSANLARA PİST VERSİNLER”

Kaza yaptıktan sonra kafasından yaralanan ve şoka giren sürücü Gurur Şahbaz, “Bende esnafım zaten aracımız da kendi şirket aracımız başka bir araç geldi birbirleriyle yolda kapışıyordu. Bu taraftan vurdu ben şoktayım. Bu ülkedeki insanlara pist versinler. Sosyal medya için böyle videolar çekilirse bizde böyle oluruz. Çarpıp kaçtılar. Evliyim çocuğum var korktun mu nedir” dedi.

Trafik kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü

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