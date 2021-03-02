Kaza yaptı, hasara bakmak için inince canından oldu

DHA 02 Mart 2021 Salı 13:26 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 13:26

Kaza, dün sabah, Akçay Caddesi 6'ncı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sinem Kuran (45) yönetimindeki 35 GB 4539 plakalı otomobil, Ali Kuş idaresindeki 34 DAE 978 plakalı TIR'a yandan çarptı. Maddi hasarlı kaza üzerine otomobilinden inen Kuran, hareket eden TIR'ın altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kuran'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, TIR sürücüsü Ali Kuş gözaltına alındı.

Kuş'un ifadesinde kazayı fark etmediğini, Kuran'ın araçtan indiğini görmediğini söylediği öğrenildi. Kuş, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.