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Kaza yaptı, otomobilini bırakıp kaçtı

Kuşadası’nda kullandığı otomobille yol kenarındaki kanala uçan bir sürücü, kaza yaptığı otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Kirazlı yolunda meydana gelen trafik kazasında sürücü henüz belli olmayan 35 VDV 16 plakalı bir otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki kanala uçtu. Kazayı görenler durumu polise ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ne aracı kullanan sürücüyü ne de herhangi bir yaralıyı kazanın yapıldığı yerde bulamadı. Görgü tanıkları ise polise verdikleri ifadede, kazanın ardından otomobili kullanan kimliği belirsiz kişinin hızla olay yerinden kaçtığını söyledi. Kazaya yol açan araç ise çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
 
2 TRAFİK KAZASI, 2 YARALI
 
Bu arada, Kuşadası’nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada yayaya çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücü Z.B. park halindeki bir araca çarptı. Kazada sürücü Z.B. hafif şekilde yaralandı. Yine Atatürk Meydanı’nda gelen bir başka trafik kazasında ise seyir halindeki bir araç yayaya çarptı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.N. ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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