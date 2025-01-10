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Kazada hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 5 kişi toprağa verildi, 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

DHA10 Ocak 2025 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Kazada hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi
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Kaza, dün akşam saatlerinde, Gölbası-Adıyaman kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki 27 GG 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mahmut Hamurcu (41), Zeliha Hamurcu (65) ve Sevim Atlı'nın (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Filiz Atlı (43), Abdulsamet Atlı (4), Hanifi Atlı ve Havva Bilgin ise Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Filiz Atlı ve Abdulsamet Atlı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hanifi Atlı ve Havva Bilgin'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Ölen 5 kişi için Yeni Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı. Yakınlarının cenazede uzun süre gözyaşı döktüğü 5 kişi, namazın ardından toprağa verildi.

  • Besni kaza
  • akaryakıt otomobil
  • Adıyaman yaralı

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