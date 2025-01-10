Kazada hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi

Yaralanan Filiz Atlı (43), Abdulsamet Atlı (4), Hanifi Atlı ve Havva Bilgin ise Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Filiz Atlı ve Abdulsamet Atlı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hanifi Atlı ve Havva Bilgin'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.
Ölen 5 kişi için Yeni Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı. Yakınlarının cenazede uzun süre gözyaşı döktüğü 5 kişi, namazın ardından toprağa verildi.