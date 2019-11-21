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Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti

Tokat’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilin kopan kapısında yola savrulan kadın hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Tokat Niksar karayolu Bakışlı köyü mevkisinde şehir merkezinde seyir halinde olan İ.A. (40) yönetimindeki 60 AAG 175 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön kapısı yerinden koparken açılan kapıdan Neriman Akkuş (37) yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Akkuş’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile birlikte 3 kişi ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Akkuş’un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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