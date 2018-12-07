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Aydın'da bir şahıs kazada yaralanan gencin cep telefonunu çaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasında yaralanan Osman Başar (21) yerde yatarken, yardım etme bahanesiyle yanına gelen kişi cep telefonunu çaldı.

  • DHA
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Kaza, dün akşam saatlerinde Ordu Caddesi Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Başar yönetimindeki 09 AAV 616 plakalı motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile yandan çarptı. Kazada, Osman Başar hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başar yerde yatarken, iddiaya göre yardım amacıyla yanına gelen bir kişi, cep telefonunu çaldı. Gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Başar, tedavisinin ardından polis merkezine giderek telefonunu çalan kişiden şikayetçi oldu.
 
Osman Başar'ın annesi Çiğdem Başar, “Bu nasıl bir şey anlamak mümkün değil, yerde bir genç yaralı olarak yatıyor, birisi de yardım bahanesi ile telefon çalıyor. Olamaz böyle bir şey. Bunu yapan insan olamaz, yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.
 
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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