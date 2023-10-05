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Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Gaziantep'te bir şüpheliyle kovalamaca sırasında yaşanan trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu, bir polis de yaralandı.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 08:47 - Güncelleme:
Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerine bağlı motorize ekip ile şüpheli motosiklet arasında kovalamaca yaşandı.

Bu sırada meydana gelen tek taraflı trafik kazasında polis memuru Emirhan Şimşek yaralandı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, kurtarılamadı.

Hatay'ın Belen ilçe nüfusuna kayıtlı olan Şimşek'in Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bugün yapılacak törenin ardından defnedilmek üzere memleketine uğurlanması bekleniyor.

Kazada polis memuru İlkay Kızıl'ın da yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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